Une cinquantaine de victimes et six blessés graves dans l'explosion à Paris

(Belga) A la suite de l'explosion et l'effondrement d'un immeuble en plein Paris, le parquet fait état jeudi d'un dernier bilan de six blessés graves et d'"une cinquantaine de victimes au total". Les secours continuent également de tenter de retrouver une personne portée disparue dans les décombres de l'immeuble.