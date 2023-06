Une fabrique illégale de cigarettes démantelée par la douane à Heist-op-den-Berg

Selon les douanes, il s'agit d'un important coup de filet. "Il n'y avait pas seulement des machines, mais aussi de grandes quantités de matériaux de base pour fabriquer des cigarettes, comme du tabac, des filtres et des matériaux d'emballage", a déclaré Francis Adyns du SPF Finances. "Pour donner un ordre d'idée, il faudra environ 25 camions pour emporter tout le matériel saisi." Les personnes qui travaillaient dans l'entrepôt y disposaient de chambres et d'une sorte de food truck où elles pouvaient se restaurer. Les 12 personnes présentes ont été emmenées pour être entendues et identifiées. (Belga)