Une filiale de bpost investit dans un nouvel entrepôt aux Pays-Bas

bpost a mis la main sur Radial en 2017. Cette société américaine spécialisée dans la logistique du commerce en ligne est également présente en Europe. Elle vient de déplacer ses activités à Groningue vers un nouvel entrepôt de 26.000 mètres carrés, équipé de 299 robots développés pour le traitement des colis. L'objectif est d'améliorer l'efficience et l'efficacité du traitement des commandes pour les magasins en ligne, explique bpost dans un communiqué. Radial et bpost disposent ainsi d'un emplacement stratégique pour les envois en provenance des Etats-Unis. Ceux-ci arrivent à Groningue avant d'être acheminés sur le réseau Radial en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne. En Belgique, l'entrepôt est situé à Boom. Radial espère pouvoir traiter 2 millions de colis supplémentaires chaque année grâce à sa nouvelle installation. Quelque 150 personnes en moyenne seront employées pour faire tourner le nouveau site. (Belga)