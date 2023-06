Visite d'Etat néerlandaise - Les couples royaux découvrent la technologie des puces au centre de recherche Imec

"Imec est le fleuron du monde technologique belge", a déclaré le roi Philippe à son arrivée dans l'entreprise. "J'ai donc trouvé très important de vous emmener (le roi Willem-Alexander et la reine Maxima) ici." Le roi des Pays-Bas a indiqué qu'il était "évident" de rendre visite à cette entreprise, tout en souhaitant que la coopération entre les deux pays puisse encore s'accroître. Les deux couples royaux ont d'abord reçu des explications sur l'entreprise Imec. Lors de cette présentation étaient également présents des CEO et CFO de plusieurs entreprises technologiques néerlandaises spécialisées dans le domaine des puces électroniques, telles que ASML, Smart Photonics et NXP Semiconductors. Le secrétaire d'État à la Digitalisation, Mathieu Michel, le secrétaire d'État à la Politique scientifique, Thomas Dermine, et le ministre-président flamand, Jan Jambon, assistaient aussi à ce moment. La délégation a ensuite visité la "clean room" d'Imec, là où les recherches en technologie de pointe sont menées. Les rois et reines ont reçu davantage d'explications sur les puces, notamment grâce à un "wafer" (ou "tranche" de matériau semi-conducteur) en silicium, sur lequel les puces sont produites couche par couche. (Belga)