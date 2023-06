WRC - Safari Rally - Ott Tänak remporte la super spéciale, Thierry Neuville 4e

L'épreuve était disputée sous forme sprint entre deux pilotes sur des pistes en terre parallèles. Il a devancé de 1/10e de seconde le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris Rally 1) et de 2.4 secondes le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally), vainqueur du rallye l'an dernier. Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally 1) a pris la 4e place à 2.7 secondes. Le Français Pierre-Louis Loubet et son co-pilote liégeois Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally 1) pointent au 8e rang à 8 secondes. Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Fiesta MK II/WRC 2) ont signé le 12e chrono à 13.7 secondes. Vendredi, samedi et dimanche, il y aura deux boucles de trois spéciales chacune pour un total de 19 spéciales avant de connaître le successeur de Rovanperä au palmarès dimanche vers 14h00 belges. Rovanperä est leader du championnat avec 118 points devant Neuville (93), Tänak (85), Evans (83) et Ogier (70). (Belga)