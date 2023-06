Zelensky accuse Moscou de préparer une fuite radioactive à la centrale occupée

"Nos renseignements ont obtenu des informations selon lesquelles la Russie envisage le scénario d'un attentat terroriste à la centrale de Zaporijjia, un attentat avec un rejet de radiations. Ils ont tout préparé pour cela", a déclaré sur Telegram M. Zelensky dont le pays avait été le théâtre du pire accident nucléaire de l'Histoire après l'explosion d'un réacteur à la centrale de Tchernobyl (nord). "Nous transmettons ces informations à tous nos partenaires dans le monde entier, toutes les preuves", a-t-il poursuivi. "Le monde est prévenu, le monde peut et doit agir", a-t-il exhorté. "C'est un nouveau mensonge. On vient juste d'avoir des contacts avec l'Agence internationale de l'énergie atomique", dont le directeur, Rafael Grossi, est attendu en Russie vendredi et s'est rendu la semaine dernière à cette centrale ukrainienne, a réagi auprès de la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Tombée aux mains de l'armée russe le 4 mars 2022, cette centrale a été visée par des tirs et a été coupée du réseau électrique à plusieurs reprises. Selon Kiev, la Russie a placé des troupes et des armes dans son enceinte. La destruction en mai du barrage de Kakhovka, situé dans la zone du sud occupée par la Russie, a suscité des inquiétudes pour la pérennité du bassin, servant à refroidir les six réacteurs de la centrale. En visitant la centrale le 15 juin, M. Grossi a estimé que la situation y était "grave" mais en cours de stabilisation. (Belga)