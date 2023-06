Asile et migration - Chypre: 45 migrants syriens en détresse secourus en mer

L'opération, menée jeudi soir au large du cap Greco, a permis de ramener à terre 29 hommes, cinq femmes et 11 enfants, a indiqué le Centre de coordination de la recherche et du sauvetage. Les personnes secourues sont en bonne santé et ont été transférées vers un centre d'accueil pour migrants à la périphérie de la capitale Nicosie, selon la police. Dix-huit personnes se trouvaient à bord d'un bateau en bois et 27 autres à bord d'une embarcation pneumatique. Selon la police, les bateaux sont partis de la Syrie, pays déchiré par la guerre, avant d'être repérés au large des côtes chypriotes près de la station balnéaire d'Aya Napa. Deux personnes âgées de 20 et 18 ans, soupçonnées d'avoir organisé la traversée, ont été arrêtées et doivent comparaître devant un tribunal vendredi. L'opération intervient peu de temps après l'interception, mercredi, d'un autre bateau transportant 37 migrants syriens au large du cap Greco, qui a ensuite été escorté jusqu'au rivage. Pays membre de l'Union européenne (UE) depuis 2004, Chypre affirme être en première ligne face aux flux migratoires irréguliers. Le pays a enregistré l'an dernier le plus grand nombre de primo-demandeurs d'asile par habitant de l'UE. Les autorités chypriotes signalent également une augmentation du nombre de migrants arrivant par bateau, avec une hausse de 60% enregistrée au cours des cinq premiers mois de 2023 par rapport à l'année dernière. La majorité des migrants qui entreprennent cette traversée proviennent du port de Tartous en Syrie, pays ravagé par plus d'une décennie de guerre mais qui connaît une relative accalmie depuis 2020. (Belga)