Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 parvient à revenir à son point de départ

KBC (61,14) abandonnait par contre 1,8% en compagnie de Melexis (86,20) et Aperam (31,27), négatives de 1,6 et 0,8%, D'Ieteren (158,80) et Aedifica (57,10) cédant 0,9 et 1,1%. Solvay (99,14) était négative de 0,4% alors que UCB (84,14) progressait de 0,7%, arGEN-X (365,50) et Galapagos (37,45) de 0,6 et 0,1%. Ekopak (18,45) et Jensen (31,20) valaient par ailleurs 2,5 et 1,6% de plus que jeudi, Atenor (26,20) récupérant 1,9% tandis que Euronav (14,51) et Ontex (6,97) reculaient par contre de 1,6 et 1,3% Biosenic (0,0894) et Onward Medical (5,30) chutaient enfin de 8,8 et 6%, IBA (16,04) et Nyxoah (7,26) cédant 1,1% alors que DMS Imaging (0,016) et Oxurion (0,0021) regagnaient 3,2 et 5% après leurs plongeons de la veille. L'euro s'inscrivait à 1,0870 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0980 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 56.740 euros, en progrès de 620 euros. (Belga)