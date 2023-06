Bruxelles: la pénurie de profs dans les écoles néerlandophones a diminué de 20 pc

Interrogé par des députés Groen, N-VA, one.brussels/Vooruit et Vlaams Belang, le ministre a dit avoir constaté "une diminution claire" de la pénurie observée. Dans toutes les écoles primaires et secondaires néerlandophones de Bruxelles, il y a actuellement 242,6 postes vacants et 182,6 enseignants absents de longue durée, contre respectivement 306,9 et 216,5 en avril 2022. Les enseignants bruxellois habitent encore souvent en Flandre. Une des principales raisons pour lesquelles ils jettent l'éponge est la recherche d'un emploi plus proche de leur domicile. "Le nombre d'enseignants vivant à Bruxelles augmente bien chaque année", estime M. Gatz. La VGC mène, selon celui-ci, une politique active pour former davantage de Bruxellois à la profession d'enseignant à Bruxelles, mais selon M. Gatz, "il est également nécessaire de trouver des solutions structurelles, qui relèvent de la compétence de la Flandre". La révision du statut de l'enseignement, le contrôle de la charge de travail et la définition des responsabilités des enseignants constituent des solutions durables, selon le ministre libéral flamand. (Belga)