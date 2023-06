Championnats de Belgique de cyclisme - Un plateau de sprinteurs pour empêcher Tim Merlier de conserver sa tunique tricolore

Dans l'équipe Soudal-Quick Step de Merlier se trouvent d'autres favoris, si la course ne venait pas à se conclure par un sprint. Remco Evenepoel pourrait surprendre après sa déception sur le contre-la-montre et Yves Lampaert, vainqueur en 2018, aura à cœur de s'illustrer dans sa région. En face, le polyvalent Wout van Aert (Jumbo-Visma) tentera de réussir un doublé après son triomphe, jeudi, sur l'exercice chronométré. Dries De Bondt, lauréat 2020, s'inscrit également sur la liste bien que l'équipe Alpecin-Deceuninck devrait travailler pour Jasper Philipsen en cas de sprint. Le champion 2017 Oliver Naesen (AG2R-Citroën) espérera emmener le maillot tricolore sur les routes de son huitième Tour de France. Jens Debusschere, décoré en 2014, sera le loup solitaire de l'équipe Final Straight. Gerben Thijssen cherchera à renverser la hiérarchie et conquérir avec l'aide d'Intermarché-Circus-Wanty sa première couronne nationale chez les élites, après son titre U23 en 2018. Trek-Segafredo emmènera Jasper Stuyven, Edward Theuns et Thibau Nys à la conquête des lauriers, contre Sep Vanmarcke (Israel-Premier-Tech) et le futur retraité Greg Van Avermaet (AG2R-Citroën). Arnaud De Lie sera au service de l'équipe Lotto Dstny et de Milan Menten, probable leader du large groupe de 17 coureurs, tandis que Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) ne bénéficiera du soutien que du seul Cian Uijtdebroeks. En forme cette saison, Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) espérera se mêler à la lutte entre grands favoris. (Belga)