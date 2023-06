Championnats nationaux - Jonathan Castroviejo champion d'Espagne du CLM, Joao Almeida sacré au Portugal

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 4e à 8 secondes, et Xabier Mikel Azparren (Euskaltel - Euskadi), 5e à 35 secondes, complètent le top 5. Avec six titres, Jonathan Castroviejo, 36 ans, détient le record de victoires dans l'épreuve, qu'il avait auparavant remportée en 2013, 2015, 2017, 2018 et 2019. Il succède à Raul Garcia Pierna au palmarès. Au Portugal, le titre national du chrono est revenu à Joao Almeida (UAE Team Emirates) qui a devancé de 35 secondes son coéquipier Ivo Oliveira sur le parcours de Mogadouro. Joaquin Silva (Efapel Cycling), 3e à 2:23, décroche la médaille de bronze. C'est le deuxième titre pour Joao Almeida, qui avait été une première fois champion en 2021. L'année dernière, il avait pris la médaille de bronze d'un chrono enlevé par Rafael Reis. (Belga)