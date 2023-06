Elections 2024 - La N-VA et le CD&V formeront un cartel à Overijse

À l'issue des élections de 2018, la N-VA avait formé dans la commune une coalition avec l'Open VLD et Groen, ces trois formations représentant 19 sièges sur 29. Le CD&V et ses trois sièges avaient été rejetés dans l'opposition. Lors des élections de 2006 et 2012, les deux partis s'étaient présentés ensemble devant l'électeur. Après un hiatus de six ans, la N-VA et le CD&V vont donc reformer un cartel à Overijse. "Nous avons senti lors de cette législature que nous étions toujours sur la même longueur d'ondes sur tous les sujets", justifie la bourgmestre, Inge Lenseclaes (N-VA), qui assure par ailleurs que la coalition actuelle poursuivra normalement son travail jusqu'aux élections. (Belga)