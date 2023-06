Euro de basket dames - Pour Sandrine Gruda, la défense sera la clé face aux Belges, le coach pointe la fatigue

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont affirmé cependant avoir été rassurées par leur quart de finale contre le Monténégro où elles ont déroulé 89 à 46. Les Bleues s'offrent ainsi une 8e demi-finale d'affilée depuis leur second titre européen en 2009 (après celui de 2001), mais la France a perdu en finale lors des cinq dernières éditions. Les Bleues se disent prêtes pour affronter la Belgique. "Elles sont conscientes que l'adversaire ne sera pas le même. En toute humilité, on va continuer à travailler et préparer ce match contre la Belgique", a commenté le coach français après son quart de finale. "Il y a une donnée à prendre en compte, c'est la fraîcheur. On a vu les Serbes, elles ne sont pas devenues nulles du jour au lendemain. Il y a un facteur qui est la fatigue. Ça peut arriver à tout le monde. Cette équipe belge est une très bonne équipe, mais nous aussi. On essaiera de faire au mieux, on sait ce que l'on veut, de l'autre côté aussi". Sandrine Gruda, coéquipière de Julie Allemand à Lyon, estime que la défense sera la clé de la rencontre. "Depuis le début, notre coach a été très clair: la défense doit être notre priorité, donc j'essaie de faire le job dans la raquette comme toutes les autres. Contre la Belgique, la défense sera la clé, clairement, parce que cette équipe est vraiment très complète avec un fantastique starting-five. On devra les aborder avec une solide tactique", prévient l'intérieure française, 35 ans, 1m93. (Belga)