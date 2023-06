Euro U21 2023 - Charles De Ketelaere est à l'Euro "avec faim et ambition"

De Ketelaere est l'un des trois joueurs, avec Zeno Debast et Loïs Openda, à disputer l'Euro espoirs quelques mois après avoir participé à la Coupe du monde au Qatar avec les Diables Rouges. "J'ai faim et je suis ambitieux, pour l'équipe et pour moi. C'est le principal. J'ai vraiment envie", a expliqué De Ketelaere. "Au niveau individuel, j'espère avant tout aider l'équipe avec des buts ou des assists. Et si nous gagnons sans but ou assist à mon actif, je serai tout aussi heureux. Je suis ici pour aider l'équipe." En l'absence d'Aster Vranckx, retenu avec les A, De Ketelaere avait porté le brassard de capitaine face aux Pays-Bas lors du premier match. "C'était un honneur de porter le brassard. C'était chouette aussi. Mais je pense que quand Aster joue, c'est lui le capitaine. Il était le capitaine durant les qualifications et c'est normal qu'il le soit ici aussi." La Belgique affrontera samedi la Géorgie, qui est seule en tête du groupe après sa victoire sur le Portugal. "C'est une équipe avec des joueurs de qualité. Battre le Portugal n'est pas facile. Ils ont le public qui les pousse en plus", a résumé De Ketelaere. Les Diablotins risquent de trouver face à eux une équipe fermée. "Il ne faudra pas toujours aller au ballon, mais aussi chercher la profondeur et imprimer un rythme élevé pour trouver des espaces plus facilement et franchir les lignes. La patience sera importante", pense le joueur de l'AC Milan. (Belga)