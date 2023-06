Euro U21 2023 - Jouer contre le pays hôte: un défi intéressant pour les jeunes Belges, pense Mathijssen

"Je crois qu'au début de notre aventure ensemble, nous avons beaucoup parlé du fait que nous voulions absolument participer à un tournoi final avec nos jeunes talents afin qu'ils puissent se trouver dans de telles situations", a expliqué Mathijssen, vendredi, en conférence de presse. "C'est un match à l'extérieur, contre le pays hôte, qui a gagné le premier match, dans un stade rempli... Tout ça, ce sont des circonstances que nous voulons et devons présenter aux jeunes talents, parce qu'un jour, avec les Diables Rouges ou en club, ils devront se montrer et faire la différence dans de tels moments", a analysé le sélectionneur. "Je crois que pour certains d'entre eux, ce sera la première fois. Je suis très curieux. Et je suis sûr que les gens de la fédération et le coach vont regarder ce match avec beaucoup d'intérêt." La Géorgie est en tête du groupe après sa victoire 2-0 sur le Portugal, alors que la Belgique a partagé 0-0 contre les Pays-Bas. "Nous avons vu une fantastique équipe de Géorgie contre le Portugal", a ajouté Mathijssen. "Nous le savions, mais nous sommes encore plus prévenus: nous jouerons contre un adversaire solide". Selon le sélectionneur, la Géorgie est une équipe "très bien organisée, avec un plan de jeu strict. Devant leur public et avec la confiance engrangée contre le Portugal, ce sera un match dur." Pour ce match, Mathijssen récupère Ameen Al-Dakhil, Olivier Deman et Aster Vranckx, impliqués mardi avec les Diables Rouges en Estonie. (Belga)