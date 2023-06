Heidi De Pauw va entrer au conseil d'administration de la VRT

Mme De Pauw doit y remplacer Dirk Sterckx (76 ans), ancien journaliste et ancien député européen Open-VLD. Cette candidature de la patronne de Child Focus a été suggérée par le groupe libéral au Parlement flamand. Avec l'arrivée de Mme De Pauw, le CA de la VRT comptera six hommes et six femmes. (Belga)