Jeux européens - Charlotte Destrooper termine 41e des qualifications en tir à l'arc classique

Le tour de qualification sert de base à l'établissement du tableau par élimination directe. Avec 602 points en 72 flèches, Destrooper (23 ans) devra débuter au stade des 1/32es de finale contre la Danoise Randi Degn, qui a fini 24e avec 644 points. L'Ukrainienne Anastasia Pavlova et la Britannique Penny Healey ont dominé le tour préliminaire avec chacune 681 points, un record de la compétition. Plus tôt dans la journée, Jarno De Smedt (23 ans) a fini 13e des qualifications masculines et a gagné le droit de débuter au deuxième tour. Avec celui-ci, Charlotte Destrooper disputera la compétition mixte aux alentours de 16h15. (Belga)