Jeux Européens - Cynthia Bolingo lance l'Euro par équipes de la Belgique par une 3e place sur 400 m

La Bruxelloise avait battu le record de Belgique du 400 m l'an dernier au Memorial Van Damme, claquant un chrono de 50.19 qui la qualifiait pour les Mondiaux de Budapest. "Je suis heureuse de ce résultat", a déclaré Bolingo à l'issue de la course. "J'étais venue pour courir sous les 51 secondes et j'ai réussi. La chose la plus importante pour moi à ce stade de la saison est de gagner en rythme et de rester entière. Je veux être aux Mondiaux de Budapest où j'espère améliorer mon record national. J'ai déjà manqué de nombreux championnats à cause de blessures et je n'ai couru qu'une seule fois aux Mondiaux, alors maintenant j'essaie d'écouter encore mieux mon corps pour éviter les blessures. Avec l'âge, il devient encore plus important d'être disciplinée dans tous les exercices et de bien répartir les séances d'entraînement", ajoute la sprinteuse de 30 ans, qui sera encore au départ du 4x400 m mixte dimanche, avec l'objectif de décrocher un billet pour Budapest. Toujours vendredi, Jolien Boumkwo a pris la 7e place du poids (16m58), Vanessa Sterckendries la 7e place au marteau (67m95). (Belga)