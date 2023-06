Jeux Européens - Hermien Peters et Lize Broekx 6e en finale A du K2 500m

La victoire est revenue à la Pologne (1:40.952) devant le Danemark (1:41.342) et la Hongrie (1:42.538). L'Allemagne a fini 4e (1:43.304) et la Suède 5e (1:43.328). La préparation de nos représentantes a été perturbée par une infection au Covid contractée par Hermien Peters en début d'année qui l'a empêchée de s'entraîner pendant trois mois. Peters, 28 ans, et Broekx, 31 ans, comptent à leur palmarès deux médailles de bronze aux Mondiaux (2021 et 2022), ainsi qu'une en argent (2022) et une en bronze (2018) à l'Euro. Elles avaient fini 9e (1re de la finale B) aux JO de Tokyo en 2021. En août, le duo visera une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024 lors des Mondiaux de Duisbourg en Allemagne. (Belga)