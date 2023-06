JO 2024 - Du Mont-Saint-Michel aux Antilles, la flamme va traverser la France sur près de 12.000 km

Portée par 10.000 relayeurs, la flamme olympique, allumée le 16 avril à Olympie, effectuera neuf jours de relais en Grèce avant d'arriver à bord du mythique Bélem, un des plus anciens trois-mâts européens le 8 mai à Marseille. Elle traversera ensuite plus de 400 villes, et cinq territoires ultra-marins, pour arriver à Paris le 26 juillet jour de l'ouverture des Jeux Olympiques d'été de la XXXIIIe olympiade. Elle passera par les lieux emblématiques français. Après son arrivée à Marseille, elle traversera plusieurs villes du sud, comme Toulon, Montpellier, Carcassonne, Toulouse, avant de passer par les Pyrénées-Atlantiques, et de filer en Dordogne, puis en Charente, et en Vendée. Arrivée dans le Finistère après être passée au Mont-Saint-Michel, elle prendra alors à partir de Brest un autre bateau: elle rejoindra en effet les Antilles à bord du "Relais des Océans", le trimaran Maxi Banque Populaire XI skippé par Armel Le Cléac'h, pour y passer neuf jours, avant de revenir en métropole. Elle attaquera alors la France par la face est, en partant du sud pour arriver dans le Nord-Pas-de-Calais, et finir en région parisienne, visiter notamment le Château de Versailles, ou encore celui de Chambord. Sans vouloir détailler le dispositif, le comité d'organisation a assuré que la flamme serait protégée par une "bulle itinérante de sécurité" qui protègera la flamme et ses porteurs. Le lieu de l'allumage de la vasque à Paris n'est officiellement toujours pas arrêté, l'hypothèse de la Tour Eiffel, plusieurs fois évoquée, n'a pas été confirmée par le patron du Comité d'organisation Tony Estanguet. (Belga)