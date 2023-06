La chaleur écrase une partie de la Chine, Pékin en alerte rouge

Des températures élevées en Chine ne sont pas inhabituelles en été, en particulier dans l'ouest aride et le sud du pays. Les habitants de la capitale Pékin sont également coutumiers de la chaleur à cette période de l'année. Mais le pays fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes et des températures localement inhabituelles, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques. Vendredi matin, 185 alertes rouges ont été émises sur un large quart nord et est de la Chine. L'alerte rouge est le niveau le plus élevé de la météorologie en Chine. C'est la première fois depuis 2014 qu'elle entre en vigueur à Pékin, avec des températures qui pourraient de nouveau atteindre les 40°C. La capitale chinoise a enregistré jeudi 41,1°C, soit sa plus chaude journée de juin depuis le début des relevés météorologiques en 1961. "Ce temps n'est pas humain et ce n'est que le mois de juin!", écrit une internaute sur le réseau social Weibo au diapason d'autres commentaires. Dans les rues de Pékin, des habitantes se déplaçaient vendredi le visage entièrement couvert d'un masque pour se protéger du soleil, et portaient une casquette avec une large visière. Le long des canaux de la ville, certains cherchaient à échapper à la chaleur en barbotant dans l'eau. Dans la province côtière du Shandong qui borde la mer Jaune, la température a même atteint localement jeudi 43°C, selon les services météorologiques. D'après les médias locaux, 17 stations de relevés météo au niveau national ont battu des records de températures. (Belga)