La FSMA a reçu 2.599 notifications de consommateurs en 2022

Les dénonciations effectuées par la FSMA auprès du parquet ont permis de bloquer l'accès à 293 sites web frauduleux présentant des offres d'investissement illicites. La FSMA a aussi analysé 2.973 communications à caractère publicitaire portant sur des fonds, des comptes d'épargne réglementés et des produits d'assurance, ainsi que sur des titres de créance structurés, des instruments dérivés et des obligations proposées par des établissements financiers. Par ailleurs, la FSMA a accepté 24 règlements transactionnels dans le cadre de procédures de sanctions administratives. Ces règlements prévoient le paiement d'une amende et une publication nominative sur le site web de la FSMA. Ces procédures ont rapporté 1.573.160 euros au Trésor public. Enfin, la FSMA a publié 267 mises en garde et radié 248 intermédiaires. Toute personne craignant qu'une offre soit une tentative d'escroquerie peut contacter la FSMA via le formulaire de contact pour les consommateurs ou faire un test sur le site web de l'organe de surveillance. (Belga)