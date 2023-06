La ministre Gennez visite une unité de désalinisation belge au Mozambique

A Chimbembe, où se trouve l'une des six unités de désalinisation financées par Enabel, une pompe électrique alimentée par l'énergie solaire extrait l'eau qui passe ensuite par deux filtres. Le processus de filtration de l'eau fonctionne lui aussi à l'énergie solaire. Après des visites de la ministre belge à l'école et au centre de santé, le voyage s'est notamment poursuivi par la découverte de projets de l'UCPG, une association d'agriculteurs de la province de Gaza qui se concentre spécifiquement sur les femmes, les jeunes filles et les jeunes. La ministre de la Coopération est arrivée mardi à Maputo, capitale du Mozambique. Elle s'est d'abord entretenue avec le ministre des Affaires étrangères de cette république du sud-est de l'Afrique, Veronica Macamo, et a signé un nouveau programme de coopération d'un montant de 25 millions d'euros couvrant la période 2023-2028. Le programme est entièrement consacré à la lutte contre le changement climatique. Il vise à aider la population locale à mieux se préparer à ses conséquences concrètes. Le Mozambique est en effet extrêmement vulnérable aux effets de la crise climatique. (Belga)