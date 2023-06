Le courant rétabli à Wilrijk et dans ses environs

L'incident a privé d'électricité plus de 10.000 foyers pendant un certain temps, ainsi que des postes de police et de pompiers, l'hôpital UZA, l'Université d'Anvers. Des feux de circulation et des caméras sur l'autoroute A12 se sont également retrouvés hors service. Le gestionnaire du réseau à haute tension Elia et Fluvius ont veillé à ce que ces clients prioritaires retrouvent le courant en premier, en empruntant un itinéraire différent de celui de l'installation de Wilrijk. Vers 16 heures, les perturbations étaient complètement terminées. Les dommages subis par la cabine à haute tension doivent toutefois encore être réparés. (Belga)