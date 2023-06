Le gouvernement néerlandais prépare une réforme de l'agriculture pour septembre

Les négociations autour d'un accord agricole ont échoué plus tôt dans la semaine, après le retrait de l'organisation patronale Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Selon M. Adema, les choses ne peuvent plus traîner et son cabinet va consacrer les prochaines semaines à l'élaboration d'un plan. Les chrétiens démocrates (CDA) ne veulent plus négocier avant l'été le dossier azote de l'accord gouvernemental, avec les trois autres partis de la coalition, a fait savoir le président du parti et ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra, également dans la foulée du conseil des ministres. Aucun délai n'a été donné quant à la reprise des négociations, mais l'objectif est d'en discuter avant que l'exécutif ne présente son nouveau plan pour l'agriculture. Les Pays-Bas seraient prêts à mettre 13,5 milliards d'euros sur la table pour le secteur, selon des documents émanant du projet d'accord intitulé 'In Beweging' (En mouvement). Près de 3 milliards de ce montant étaient destinés à un nouveau système d'étables et à des innovations devant aider les exploitations à réduire leurs émissions d'azote. Mais ces nouvelles techniques soulèvent certaines critiques: l'efficacité de certaines est en effet remise en cause alors que les agriculteurs doivent débourser des sommes importantes pour de tels équipements. Le plus gros du pactole (8,25 milliards) était destiné aux sols, à la relocalisation ou à la fermeture d'exploitations. Le gouvernement prévoyait encore un milliard d'euros pour la gestion de l'environnement et l'agriculture circulaire. (Belga)