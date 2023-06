Le gouvernement néerlandais prépare une réforme de l'agriculture pour septembre

Les négociations autour d'un accord agricole ont échoué plus tôt dans la semaine, après le retrait de l'organisation patronale Land- en Tuinbouworganisatie (LTO). Selon M. Adema, les choses ne peuvent plus traîner et son cabinet va consacrer les prochaines semaines à l'élaboration d'un plan. Les chrétiens démocrates (CDA) ne veulent plus négocier avant l'été le dossier azote de l'accord gouvernemental, avec les trois autres partis de la coalition, a fait savoir le président du parti et ministre des Affaires étrangères Wopke Hoekstra, également dans la foulée du conseil des ministres. Aucun délai n'a été donné quant à la reprise des négociations, mais l'objectif est d'en discuter avant que l'exécutif ne présente son nouveau plan pour l'agriculture. (Belga)