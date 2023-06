Le secteur technologique et des puces électroniques entraîne une baisse du Nikkei

(Belga) La bourse de Tokyo a fortement baissé vendredi. Les entreprises du secteur des technologies et des puces, en particulier, ont été mises sous pression à la suite d'une série de hausses des taux d'intérêt au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse. Des taux d'intérêt plus élevés sont défavorables aux investissements en actions, en particulier pour les entreprises technologiques et les sociétés de puces à croissance rapide.