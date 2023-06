L'inflation a dopé la balance commerciale des produits agricoles flamands en 2022

"Les imports comme les exports ont connu une forte augmentation en 2022. C'est principalement le résultat d'une forte inflation en 2022. Par rapport à 2017, la valeur des exportations a augmenté de 40% et celle des importations de 42%. En raison de la plus forte augmentation (absolue) des exportations, la balance commerciale a augmenté de 29% au cours de la même période", analysent les statisticiens du gouvernement flamand. Les exportations flamandes sont, principalement, des réexportations de produits transitant par son territoire où ils peuvent être ou non transformés avant d'être réexpédiés. Les ports font de la Flandre une région de transit importante. Les produits agricoles concernés rentrent dans cinq catégories: produits arables, horticoles, animaliers, agro-industriels et produits divers (poissons, crustacés, boissons, huiles et graisses...). Les produits agricoles représentaient 9,4% des importations totales de la Flandre et 11,8% de ses exportations totales. Plus de la moitié des échanges commerciaux sont réalisés avec des pays frontaliers. (Belga)