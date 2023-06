LIVE2020 dégage 161.000 euros pour soutenir les tournées des artistes belges

Le Covid-19, la précarité générale de l'emploi et les revenus irréguliers rendent la période actuelle compliquée pour les artistes. Face à cette situation, le fonds a notamment débloqué un budget pour mettre un soutien psychologique à leur disposition. Bien que les concerts aient repris un rythme normal, l'industrie musicale est par ailleurs confrontée à de nouveaux défis, tels que l'augmentation des prix de l'électricité, du gaz et de l'essence. Cela rend dès lors les tournées et les investissements pour de nouveaux projets de plus en plus difficiles pour de nombreux artistes. En trois ans, l'organisation a alloué 1.111.195 euros, en six tranches, au secteur. Le dernier montant de 161.824 euros a été versé dans l'objectif d'aider les artistes à partir en tournée, en Belgique et à l'étranger. Au total, 74 demandes de subvention ont été approuvées pour cette étape. Les tournées sélectionnées ont été financées à hauteur de 75%, avec un maximum de 3.000 euros. (Belga)