Lula rencontre le chef de la gauche radicale française à Paris

"C'est toujours amical, il y a une bonne relation (...) On échange beaucoup", a assuré Jean-Luc Mélenchon qui s'est rendu à l'hôtel où séjourne la figure historique de la gauche brésilienne, en visite à Paris pour assister au sommet sur le nouveau pacte financier mondial organisé par l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon, 71 ans, et Lula, 77 ans, se connaissent depuis longtemps. Le leader français de la gauche radicale s'est rendu en 2019 dans la prison où séjournait le Brésilien, condamné pour corruption. "Une heure en dialogue avec Lula. Le Mercosur est un traité inégal et brutalisant", a ensuite tweeté l'ex-candidat à la présidentielle et chef du parti La France Insoumise. Le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) a conclu un accord avec l'Union européenne en 2019, mais il n'a pas été ratifié, en raison notamment des préoccupations européennes concernant les politiques environnementales de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro. Les positions ont évolué avec le retour au pouvoir en janvier de Lula, mais les exigences environnementales des Européens refroidissent l'enthousiasme du bloc sud-américain. "La méfiance" ne peut guider cet accord, a récemment estimé Lula, qui s'est aussi entretenu sur le sujet vendredi lors d'un déjeuner à l'Elysée avec le président français Emmanuel Macron. Le président brésilien doit également rencontrer la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo.