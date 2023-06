Mondiaux de volley - Les Mondiaux de volley tous les deux ans, en 2025 et 2027

Les Mondiaux avaient lieu tous les quatre ans depuis 1952. Ils mettront désormais aux prises 32 équipes, contre 24 lors des dernières éditions remportées en 2022 par la Serbie chez les femmes et par l'Italie chez les hommes. La FIVB a par ailleurs précisé les modalités de qualification pour les JO-2028 de Los Angeles où douze nations seront en lice. Outre la nation-hôte automatiquement qualifiée, il y aura cinq places pour les cinq champions continentaux sacrés en 2026, trois pour les meilleures nations du Mondial-2027 pas encore qualifiées et enfin trois pour les équipes les mieux placées au classement mondial non encore qualifiées selon les précédents critères. (Belga)