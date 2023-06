NBA - Choisi en 52e position par les Suns, Toumani Camara est le deuxième Belge drafté en NBA

Camara, 23 ans, est donc le deuxième Belge drafté en NBA après Axel Hervelle en 2005, mais le Liégeois n'avait jamais fait le grand saut vers la Grande Ligue. S'il signe un contrat avec les Suns, Camara deviendra également le deuxième Belge à jouer en NBA après Didier Mbenga. Double champion NBA avec les Lakers, Mbenga n'avait cependant pas été drafté. Après quatre années passées sur le circuit universitaire américain, deux à l'université de Géorgie et deux à l'université de Dayton, l'ailier bruxellois de 23 ans avait décidé de s'inscrire à la draft pour tenter de rejoindre la NBA pour lancer sa carrière professionnelle. Attendu en fin de second tour voire non-drafté, l'ailier de 2m03 a vu sa cote grimper ces dernières semaines après avoir effectué des entraînements avec de nombreuses équipes NBA. S'il rejoint l'effectif des Suns, il y côtoiera des stars tels que Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal. Le Français Victor Wembanyama a lui été sélectionné en premier choix par les San Antonio Spurs. Nouveau phénomène du basket mondial du haut de ses 2m24 en plus d'une envergure à 2m43, Wembanyama, 19 ans, est le deuxième européen à être sélectionné en tant que premier choix après l'Italien Andrea Bargnani en 2006. (Belga)