Qualifications Euro 2024 - Faruk Hadzibegic quitte son poste de sélectionneur de la Bosnie

La Bosnie compte 3 points en quatre duels dans le groupe J des qualifications. Le Portugal est en tête avec 12 points, suivi de la Slovaquie avec 10 points. Seuls les deux premiers pays se qualifient directement pour le Championnat d'Europe de l'année prochaine en Allemagne. Hadzibegic, 65 ans, était devenu sélectionneur national de la Bosnie le 4 janvier dernier. Il n'a été en poste que le temps de jouer quatre matches. Après un succès contre l'Islande (3-0) ont suivi trois défaites: en Slovaquie (2-0), au Portugal (3-0) et contre le Luxembourg (0-2). L'ancien défenseur central de Sochaux entre 1987 et 1994 avait occupé le poste de sélectionneur de la Bosnie une première fois entre mars et octobre 1999. L'ancien international yougoslave a également été sélectionneur du Monténégro (juillet 2019 à décembre 2020) et entraîneur de Sochaux, du Real Betis, de Troyes, de Dijon, de Bastia et de Valenciennes mais aussi en Turquie et en Algérie. (Belga)