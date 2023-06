TC Bruxelles - Quarante mois de prison pour trafic d'êtres humains et une série de délits sociaux

L'affaire a débuté le 5 octobre 2018, lorsqu'un groupe de 14 travailleurs égyptiens s'est retranché une journée entière dans une grue sur un chantier à Hove (province d'Anvers). La raison de leur protestation était le fait qu'ils n'avaient pas reçu de salaire depuis trois mois et qu'ils vivaient dans des conditions déplorables. Les travailleurs étaient venus d'Égypte en Belgique pour travailler pour l'entreprise de construction de Y.Q., mais cette dernière les logeait dans un bâtiment délabré à Zaventem, ne leur versant pas plus de 50 euros par semaine. Il est également apparu que les travailleurs pensaient travailler pour la société de construction égyptienne de Y.Q., alors qu'ils étaient déclarés comme employés d'une société de construction italienne qui les aurait détachés en Belgique. Selon le tribunal, il s'agit manifestement d'un détachement fictif et frauduleux. Il est également apparu que Y.Q. avait aussi recruté des réfugiés égyptiens, c'est-à-dire des personnes sans permis de séjour, dans le parc Maximilien à Bruxelles, pour travailler pour lui en tant qu'ouvriers et qu'il n'avait pas déposé de déclaration Dimona pour ses ouvriers. Le tribunal a estimé que Y.Q. s'était rendu coupable de traite d'êtres humains. Le syndicat socialiste ABVV s'est porté partie civile et a obtenu des dommages et intérêts de 2.500 euros. (Belga)