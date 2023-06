Tour de France - Pas de Belge chez les Intermarché-Circus-Wanty emmenés par Louis Meintjes et Biniam Girmay

L'ancien champion du monde portugais Rui Costa est au départ pour la dixième fois et compte trois succès d'étape au Tour et le Français Lilian Calmejane, qui aborde son 5e Tour a aussi gagné une étape en 2017. L'Allemand Georg Zimmermann, précieux en montagne, le Français Adrien Petit, capitaine de route, le Néerlandais Mike Teunissen, ancien maillot jaune à Bruxelles, et le Néo-Zélandais Dion Smith complètent la sélection. "Nos ambitions sur ce Tour 2023 sont de décrocher notre toute première victoire d'étape et un top 10 au classement final", a précisé Aike Visbeek (Performance Manager de l'équipe). "Pour y parvenir, nous nous sommes attelés à constituer un groupe à la fois solide et expérimenté autour nos leaders Biniam Girmay et Louis Meintjes depuis l'hiver dernier. Meintjes, avec sa septième place l'an dernier, avait réalisé le premier top 10 de notre histoire sur la Grande Boucle. Il a notre soutien total pour réitérer cet exploit sur cette édition. Girmay, sa mission sera de viser la victoire d'étape au sprint. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous avons fait la reconnaissance de plusieurs étapes ces derniers mois. Nous avons travaillé sur le train de sprint depuis l'hiver." La sélection: Lilian Calmejane (Fra), Rui Costa (Por), Biniam Girmay (Ery), Louis Meintjes (AfS), Adrien Petit (Fra), Dion Smith (N-Z), Mike Teunissen (P-B), Georg Zimmermann (All), (Belga)