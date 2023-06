Trois suspects placés sous mandat d'arrêt après une agression raciste à Huy

Un jeune Andennais avait été victime d'une agression physique et verbale commise par quatre individus sur la place Verte, dans le centre de la cité mosane. La scène avait été filmée par les caméras de surveillance de l'espace public, dont les images ont pu être exploitées. Dans le cadre de cette enquête, des perquisitions ont été menées jeudi matin en région hutoise. Quatre personnes ont alors été appréhendées et privées de liberté. La juge d'instruction liégeoise en charge du dossier a placé trois des quatre suspects interpellés sous mandat d'arrêt. Relativement à l'agression du 9 juin, l'un des intéressés, un jeune homme né en 2001, a été inculpé de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et mobile de discrimination lié à la race. Deux autres ont été impliqués dans des faits de représailles liés à l'agression initiale, survenus le 17 juin. L'un né en 2002 et le second, de deux ans son cadet, ont été placés sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre. Le quatrième suspect interpellé jeudi, un jeune homme né en 2003, a été libéré sous conditions, mais aussi inculpé de tentative de meurtre. "L'enquête se poursuit et aucune autre information ne sera donnée à ce stade", conclut le communiqué du parquet de Liège. (Belga)