Un exercice de tirs de la police ciblant la photo d'un noir fait polémique aux États-Unis

Cet entrainement au tir a eu lieu samedi dernier à Villa Rica, non loin d'Atlanta, la capitale de l'État de Géorgie. Des photos publiées sur la page Facebook de la police locale montrent des participants pointer leurs armes en direction du cliché d'un homme noir portant un bonnet et tenant un pistolet à la main. La publication, qui a entre-temps été supprimée du réseau social, a suscité une vague d'indignation et de critiques. Face à la polémique, la police de Villa Rica a présenté ses excuses, arguant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'être "insensible, séditieuse ou offensante". Le chef de la police, Michael Mansour, s'est défendu en indiquant que d'autres photos, de personnes blanches ou asiatiques notamment, ont également été utilisées comme cibles mais qu'elles n'ont pas été publiées sur Facebook. "C'est une erreur malheureuse", a-t-il estimé au micro de NBC News, reconnaissant toutefois qu'il s'agissait bel et bien d'une erreur. Pour autant, le chef des forces de l'ordre a fermement rejeté les accusations de racisme. (Belga)