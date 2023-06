Une fresque en hommage au scénariste de BD Raoul Cauvin inaugurée à Ottignies

En coupant le ruban inaugural en compagnie du scénariste et dessinateur Bernard Hislaire, l'échevin ottintois de la Culture, Hadelin de Beer de Laer, a rappelé que le Nivellois Raoul Cauvin faisait partie des premiers jurés du prix Diagonale, un prix de BD créé par la ville d'Ottignies. Quand ce prix a pris de l'ampleur et est devenu le prix Rossel de la bande dessinée, la Ville a réorienté son action vers le street art. Retrouver l'univers de Raoul Cauvin sur la fresque réalisée par FarmProd est aussi un clin d'oeil à cette transition. L'échevin de la Culture a remercié vendredi les Éditions Dupuis pour avoir accepté le projet, ainsi que la province du Brabant wallon qui a contribué au financement à hauteur de 25.000 euros. La fresque en hommage à Raoul Cauvin s'inscrit dans un programme plus large consacré au street art, en cours de développement à Ottignies-Louvain-la-Neuve et qui impliquera aussi les Maisons de jeunes du Brabant wallon. (Belga)