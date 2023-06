Vietnam: un porte-avions américain en visite dimanche

La visite du porte-avions USS Ronald Reagan, à Danang (centre), coïncide avec le dixième anniversaire du partenariat stratégique entre Hanoï et Washington. Les deux pays ont établi des liens diplomatiques en 1995, vingt ans après la chute de Saïgon qui a scellé la réunification du Vietnam sous l'égide du régime communiste. Il s'agira de la troisième visite d'un porte-avions américain au Vietnam. En mars 2018, l'USS Carl Vinson s'y était rendu en premier, déjà à Danang. Ces visites sont "un échange ordinaire pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde", a déclaré jeudi Pham Thu Hang, porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a effectué une escale à Hanoï mi-avril, avec la volonté de "rehausser le partenariat existant" avec le pays communiste. Le séjour de l'USS Ronald Reagon, qui se prolonge jusqu'au 30 juin, comprend notamment un concert donné par un groupe de l'US Navy, une visite à un orphelinat et des rencontres sportives. Américains et Vietnamiens partagent chacun des inquiétudes face au poids croissant de Pékin dans la région, qui revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, en dépit des contestations d'autres pays riverains. (Belga)