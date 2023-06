Wimbledon - Novak Djokovic jouera au tournoi d'exhibition d'Hurlingham en préparation pour Wimbledon

Djokovic, qui a conquis sa 23e couronne en Grand Chelem à Roland-Garros le 11 juin, a fait l'impasse sur les tournois sur gazon préparatoires pour la troisième levée du Grand Chelem. Il n'a pas joué à Rosmalen ou à Stuttgart la semaine passée, pas plus qu'au Queen's ou à Halle cette semaine alors que se profile le début de Wimbledon le 3 juillet prochain. Il effectuera donc une courte préparation dans le tournoi d'exhibition organisé dans la capitale britannique, où il avait déjà joué l'année passée. Le plateau sera notamment composé de Carlos Alcaraz, du Norvégien Casper Ruud (ATP 4), du Danois Holger Rune (ATP 6), de l'Américain Frances Tiafoe (ATP 10) et du Britannique Cameron Norrie (ATP 13). La saison dernière, Zizou Bergs avait remplacé au pied levé David Goffin sur le pré d'Hurlingham. ll s'était offert une victoire de prestige face à Casper Ruud. Djokovic avait quant à lui joué contre le Canadien Félix Auger-Aliassime, qu'il avait battu, avant d'aller remporter Wimbledon deux semaines plus tard, contre l'Australien Nick Kyrgios. (Belga)