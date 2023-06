WRC - Safari Rally - Sébastien Ogier en tête vendredi soir, Thierry Neuville a abandonné

Thierry Neuville (Hyundai) a dû abandonner lors de la sixième spéciale, la faute à une suspension cassée. Il occupait alors la 4e place du général. L'Estonien Ott Tänak, pourtant leader du Safari Rally après l'ES1 jeudi, est l'autre perdant du jour. D'abord ralenti par des zèbres lors de l'ES2, le pilote M-Sport Ford a perdu plus de deux minutes pendant l'ES4, à la suite d'un changement de roue et de problèmes moteur. Il a ensuite encore perdu du temps et se retrouve 7e à 3:03.5 d'Ogier. Le Français Pierre-Louis Loubet et son co-pilote liégeois Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally 1) occupent le 8e rang à 7:04.9. Grégoire Munster (Ford Fiesta MK II/WRC 2) est 9e et leader en WRC2 à 8:50.7. Six spéciales samedi et six autres dimanche restent à parcourir. (Belga)