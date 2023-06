WRC - Safari Rally - Sébastien Ogier leader à la mi-journée, Thierry Neuville 4e

Le Français Pierre-Louis Loubet et son co-pilote liégeois Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally 1) occupent le 8e rang à 1:17.3. Grégoire Munster (Ford Fiesta MK II/WRC 2) est 11e et 2e en WRC2 à 4:45.7. L'octuple champion du monde, qui ne dispute pas l'intégralité du championnat cette année, s'est emparé de la tête dès l'ES2 où il a relégué ses équipiers Rovanperä, vainqueur de la super spéciale de jeudi, à 7.5 secondes et Evans à 8.4 secondes. Thierry Neuville pointait en 4e position à 8.7 secondes. Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) a réussi le scratch de l'ES3 devant les Toyota d'Ogier (à 1.2) et du Japonais Takamoto Katsuta (2.3). Neuville, 9e, a cédé 12.5 secondes . La longue ES4 de Kedong (30.62 km) est revenue à Rovanperä devant Neuville (à 8.0) et Ogier à 9.4. (Belga)