WRC - Safari Rally - Thierry Neuville abandonne, Grégoire Munster domine le WRC2

Thierry Neuville a été victime d'une crevaison vendredi matin, mais a réussi à limiter la perte de temps. À la mi-journée, le pilote pointait à la 4e position, mais les événements ont mal tourné dans la deuxième spéciale de l'après-midi, qui a vu l'abandon de la Hyundai. "Je suis très déçu", a réagi le germanophone. "Ce n'est pas bon pour le championnat, ni pour la bataille dans laquelle nous étions engagés. Juste avant un virage à gauche, l'amortisseur s'est déréglé et la fixation supérieure s'est détachée au freinage. Notre course s'est immédiatement arrêtée". Neuville veut désormais évaluer la situation avant de repartir, tandis que l'équipe a remis la voiture en état. En WRC2, Grégoire Munster et Louis Louka (Ford Fiesta MK II) ont connu une superbe journée, conclue à la 9e place au général, en tête de leur catégorie. Recruté par Ford pour cette saison après une victoire dans la manche de clôture la saison dernière pour sa décoouverte en WRC2, Munster impressionne. Le pilote de 24 ans a su naviguer sur les pistes. "Il y a énormément de pierres sur le parcours. Tout l'art est de rouler sur les petites, car les éviter toutes est impossible." La voiture doit également traverser d'épais nuages de brouillard. "Mais bon, on est bien passés", a-t-il apprécié. Samedi, six spéciales attendent les pilotes, dont trois pour le classement. "Les conditions seront probablement encore plus difficiles qu'aujourdhui. Il faut toujours rouler sans faire de folies." (Belga)