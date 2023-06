WTA Gaiba - Fin de série pour Wickmayer, battue par Maria et par "l'enchaînement des matchs"

"J'ai donné tout ce que j'avais, mais j'étais un peu fatiguée par l'enchaînement des matchs", a-t-elle confié à Belga à la suite d'une nouvelle longue journée. "Il faut savoir qu'il fait plus de 30 degrés ici. C'est donc costaud. Je pense avoir livré un très bon deuxième set, où je ne suis pas passé loin. Tatjana a bien utilisé son slice sur une surface sur laquelle la balle ne rebondit quasiment pas, ce qui a été très difficile à gérer. Cela me demandait beaucoup d'énergie pour faire un point, car c'est moi qui dirigeais les échanges. À l'arrivée, il m'a sans doute manqué un peu de fraîcheur, mais c'est aussi son mérite". Lauréate la semaine dernière au tournoi ITF W100 de Surbiton, après être sortie des qualifications, Yanina Wickmayer voit ainsi sa belle série de 9 matchs gagnés consécutivement depuis le début de la saison sur gazon s'achever. Battue également en double, elle pourra désormais se concentrer sur les qualifications de Wimbledon, à partir de lundi à Londres. "Ce ne sera pas évident, car il y a beaucoup de bonnes joueuses", a-t-elle poursuivi. "Il faudra se battre toute la semaine. Je vais toutefois pouvoir les aborder avec pas mal de matchs dans les jambes et de la confiance. C'est donc positif. Et j'espère que cela se passera bien". (Belga)