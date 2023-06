Challenge Tour - Matthis Besard cède du terrain à l'Open de Bretagne

Besard, 23 ans, qui, comme Thomas Pieters, Thomas Detry et Adrien Dumont de Chassart a combiné les études avec le golf à l'Université de l'Illinois, a connu un véritable jour sans. Il n'a pu signer un birdie qu'après trois bogeys et deux doubles bogeys. Avec son score total de 214 coups, quatre au-dessus du par, il a treize coups de retard sur le Zimbabwéen Benjamin Follett-Smith et le Gallois Stuart Manley, qui se partagent la tête. (Belga)