Championnats de Belgique de cyclisme - Intermarché-Circus-Wanty mise tout sur Gerben Thijssen

"Il ne nous manque que Kobe Goossens dimanche qui n'est pas encore en forme pour cause de maladie et reste donc à l'écart. Gerben Thijssen est notre meilleure chance de victoire. Il a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait être le premier à franchir la ligne d'arrivée et qu'il pouvait battre n'importe qui. Selon moi, cela peut arriver à Izegem. Le championnat de Belgique est et sera toujours une course très spéciale. C'est une compétition qui n'a lieu qu'une fois par an. C'est unique", a déclaré Van Speybrouck. La stratégie d'Intermarché-Circus-Wanty pour le championnat a déjà été communiquée à plusieurs reprises. "Gerben Thijssen est notre leader et les passages sur le Mont Kemmel seront cruciaux. Qui émergera après ce troisième passage ? Si un groupe de leaders compact se forme, nous devons avoir les bons hommes avec lui. Il reste encore un peu de temps pour éventuellement se réorganiser, car le parcours sera encore long entre le dernier passage du Kemmel et l'arrivée à Izegem. D'autres équipes feront également une analyse de la situation. Si un sprint groupé se profile, nous essaierons d'amener Gerben Thijssen le mieux possible. Laurenz Rex est le dernier homme avant Gerben et ensuite ce sera à lui de décider." (Belga)