Delhaize - Une nouvelle action au magazin Delhaize de Waterloo samedi matin

En Brabant wallon, la direction de Delhaize a obtenu une nouvelle ordonnance, cette semaine, qui interdit les piquets de grève devant les magasins sous peine d'astreinte. Cette décision est en vigueur jusqu'au 27 juin mais les syndicalistes, relayant le refus du personnel de la franchisation, ont décidé de tout de même poursuivre les actions de protestation. "Cette ordonnance nous a été montrée par un huissier mercredi, lorsque nous avons fermé le Delhaize de Genval. On joue donc au chat et à la souris pour rappeler à la direction que nous sommes toujours là et que le personnel ne veut pas de la franchise. Il y a d'ailleurs des actions dans toutes les régions aujourd'hui", indique sur place le secrétaire permanent commerce du Setca Brabant wallon, Christophe Bouvier. De fait, des actions de solidarité impliquant des comités de soutien constitués par des clients de Delhaize sont annoncées ce samedi à Bruxelles, Namur, Mons et Liège. Ces comités défendent le droit de grève pour le personnel, et veulent informer et convaincre d'autres clients de refuser la franchisation des magasins, via des actions de boycott de l'enseigne au lion. (Belga)