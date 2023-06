Elections 2024 - Ecolo et Groen ont leurs têtes de listes dans les 19 communes bruxelloises

Dans plusieurs des communes où ils sont associés au pouvoir, on retrouve nombre de leurs chefs de file actuels. C'est le cas à la Ville de Bruxelles où les échevins Benoît Hellings, Zubida Jellab, et Bart Dhont occuperont les trois premières places. Idem à Schaerbeek où le Premier échevin, Vincent Van Halewyn, tirera la liste devant les députés régionaux, Farida Tahar et Arnaud Verstraete (Groen); à Ixelles où le bourgmestre Ecolo Christos Doulkeridis s'affichera en duo avec l'échevine Audrey Lhoest; à Uccle où la liste sera emmenée par le Premier échevin Thibaud Wyngaard et l'échevine Maëlle De Brouwer; à Woluwe-Saint-Pierre où les échevins Caroline Lhoir et Antoine Bertrand seront aux premières place; à Saint-Gilles où celles-ci seront occupées par l'échevine Catherine Moranville, et Francesco Iammarino; et à Anderlecht, où l'échevine Nadia Kammachi tirera la liste. À Koekelberg, c'est l'échevine Marie Bijnens qui emmènera la liste aux côtés de Krishna De Schutter. À Berchem-Sainte-Agathe, on retrouve les échevins Thibault Wauthier et Katia Van den Broucke. Il y a du changement en vue mais pas forcément sans compter sur l'expérience, à Jette, où la liste sera emmenée par le député Thomas Naessens et l'échevine Nathalie De Swaef; à Forest, où la bourgmestre actuelle, Mariam El Hamidine, a souhaité passer le relais et où la députée fédérale Ecolo-Groen Séverine de Laveleye constituera le duo de tête avec l'échevin Alain Mugabo; ou encore à Watermael-Boitsfort, où le bourgmestre Olivier Deleuze a décidé de céder le témoin, quoiqu'il arrive. Le président de la commission Environnement du parlement bruxellois, Tristan Roberti occupera la première place aux côtés de la jeune cheffe de groupe Aurélie Sapa. (Belga)