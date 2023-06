Euro de basket dames - L'Allemagne et la Serbie qualifiées pour les tournois pré-olympiques en vue des JO 2024

Les matches de classement pour les places 5 à 8 ont vu en effet les Allemandes prendre la mesure de la République tchèque au bout du suspens 71 à 69 après prolongation. La Serbie, tenante du titre et éliminée jeudi en quarts de finale par la Belgique, a elle écarté le Monténégro 63 à 58. L'Allemagne, issue du groupe des Belges en qualifications, et la Serbie joueront dimanche un match pour la 5e place. Le top 6 se qualifie pour les tournois pré-olympiques de février en vue des JO 2024. Le classement de l'Euro va servir aussi à désigner quatre équipes européennes pour les tournois de pré-qualifications en vue de la Coupe du monde 2026 à Berlin. Pour la première fois, des pré-qualifications sont en effet organisées et donneront accès aux tournois traditionnels de qualifications de février 2026. Le nom des équipes européennes pour ces pré-qualifications dépendra du résultat des tournois pré-olympiques de février pour les JO de Paris 2024. Si les six équipes européennes se qualifient pour les Jeux (en ce compris la France, organisateur des JO), les quatre équipes suivantes de l'Euro 2023 disputeront les pré-qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Parmi le top 6 à l'Euro 2023, le(s) pays qui ne se qualifie(nt) pas pour les JO 2024 fera (feront) partie des quatre européens pour les pré-qualifications pour la Coupe du monde. . Samedi: Places 5 à 8 (qualification pour les tournois pré-olympiques): Allemagne bat République tchèque 71-69 ap.prol. Serbie bat Monténégro 63-58 Demi-finales: (17h45) Espagne - Hongrie (20h45) Belgique - France . Dimanche: (14h15) 5e place: Allemagne - Serbie (17h00) 3e place (20h00) Finale (Belga)