Euro U21 2023 - Le directeur technique Frank Vercauteren présent au match des espoirs contre la Géorgie

Vercauteren a notamment assisté à l'échauffement des Diablotins depuis le bord du terrain. Vendredi, en conférence de presse, le sélectionneur Jacky Mathijssen avait indiqué que les "gens de la fédération et le coach vont regarder ce match avec beaucoup d'intérêt" vu le contexte particulier de cette rencontre, à savoir "un match à l'extérieur, contre le pays hôte, qui a gagné le premier match, dans un stade rempli. Tout ça, ce sont des circonstances que nous voulons et devons présenter aux jeunes talents, parce qu'un jour, avec les Diables Rouges ou en club, ils devront se montrer et faire la différence dans de tels moments." (Belga)